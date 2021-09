Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 15 septembrie, Simona Halep (29 de ani, locul 11 WTA) se va casatori cu Toni Iuruc, cu care s-a logodit la inceputul lunii iunie. Invitații vor avea de „indurat” doua condiții drastice. Cununia civila dintre fostul lider mondial și logodnicul ei, Toni Iuruc, este programata miercuri, de la…

- Autoritațile au transmis un nou bilanț al carambolului de vineri dimineața, de pe Autostrada Soarelui. 55 de mașini au fost implicate, iar 155 de persoane au avut de suferit in urma accidentelor. Potrivit ISU Constanța, au fost patru zone de carambol, in total fiind implicate 55 de mașini și 155 de…

- In vestul Germaniei au loc cele mai grave inundații din ultimul secol. Sunt cel puțin 60 de morți și 70 de disparuți, dupa ce mai multe case au fost distruse de puhoaie. Angela Merkel s-a declarat șocata. Zone intregi sunt acoperite de ape. Doi pompieri s-au inecat, iar armata a fost desfașurata pentru…

- Conform tratatului pe care țara noastra il are incheiat cu partenerul strategic SUA, in privința poziției pe care americanii o au in țara noastra, la baza de la Mihail Kogalniceanu din Constanța, aterizarea forțata a elicopterului american nu va fi investigata de autoritațile romane. Incidentul aviatic…

- Trei accidente au avut loc, sambata dimineața, pe Autostrada A2 pe sensul spre Constanța, unul la km 101, unul la km 182 și unul la km 184. Potrivit șoferilor, autostrada este foarte aglomerata inca de la primele ore ale dimineții și, din cauza accidentelor, s-au format coloane de mașini de peste 5…

- Un incendiu a izbucnit vineri la fostul Hotel Ibis, in prezent Continental, din Constanța. Flacarile au aparut in zona acoperișului. Pompierii intervin și, potrivit primelor informații, incendiul ar fi fost provocat de un aparat de aer condiționat. Incendiul a fost anunțat la 112. Acesta a aparut in…

- Numarul victimelor dupa explozia de la rafinaria Petromidia din Navodari, județul Constanța, a ajuns la șase. Un barbat, care fusese dat disparut, a fost gasit mort, iar alte cinci persoane au suferit rani, una avand arsuri pe 45% din corp. Prefectul județului Constanța, Silviu Coșa, a anunțat, vineri…

- Incepand cu data de 1 iulie 2021, in Romania vor intra in vigoare noi masuri de relaxare, aplicate in special persoanelor care s-au imunizat impotriva COVID-19. Nunțile vor putea fi organizate cu 300 de invitați, iar la concerte vor putea participa 2.500 de persoane. Comitetul Național pentru Situații…