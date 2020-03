Măsuri dure în Spania: cetățenii sunt urmăriți cu drone să nu-și părăsească casele Poliția din Spania folosește drone echipate cu difuzoare pentru a-i trimite pe oamenii aflați pe strazi acasa, transmite Gizmodo. Citește și: Un cunoscut medic roman explica de ce CORONAVIRUSUL face prapad in Italia, dar nu și in Romania Dronele au aparut in capitala Madrid. Prin intermediul lor, poliția le-a cerut oamenilor aflați pe strazi și in alte locuri publice sa mearga acasa. Masura a fost anunțata de poliția municipala pe Twitter. Tot acolo a fost publicat un clip video cu o drona in acțiune. „Nu vom ezita sa folosim toate masurile pe care le avem la dispozitie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

