- In urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, s-a dispus menținerea in scenariul roșu a localitații Stremț și in scenariul galben localitațile Ocna Mureș, Cetatea de Balta și Santimbru. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 28.12.2020 – 10.01.2021,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU Alba) a decis joi, 7 ianuarie, noi masuri ce trebuie respectate la Avram Iancu, Cergau, Cetatea de Balta, Cut și Sancel. HOTARAREA nr. 4 din 07.01.2021 privind stabilirea unor masuri de limitare și prevenire a raspandirii virusului SARS-COV-2 pe raza…

- In urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, s-a dispus menținerea in scenariul roșu a localitaților Alba Iulia, Abrud și Santimbru și in scenariul galben localitațile Ocna Mureș, Teiuș, Cergau și Unirea. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada…

- In localitațile Blaj, Sebeș, Bistra, Cetatea de Balta, Ciuruleasa, Garbova, Lunca Mureșului, Rimetea, Unirea și Vințu de Jos, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a emis o serie de restricții pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus. La nivelul unitaților administrativ-teritoriale…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a decis joi masuri de respectat in 6 localitați din județul Alba, in urmatoarele 14 zile. Acestea intra in vigoare de vineri, 4 decembrie, ora 00.00. HOTARAREA nr. 84 din 03.12.2020 privind stabilirea unor masuri de limitare și prevenire a raspandirii…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a decis joi masuri ce trebuie respectate in localitațile Aiud, Ocna Mureș, Cricau și Sancel, incepand de vineri, 27 noiembrie, ora 00.00. Decizia a fost luata in contextul evoluției situației epidemiologice. HOTARAREA nr. 75 din 26.11.2020 privind…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a emis o noua hotarare, duminica, in care sunt descrise masurile de carantina ce vor fi impuse in Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Abrud și Ciugud. Carantina a fost decisa in urma incidenței COVID ridicate in localitațile menționate și este valabila…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a emis duminica seara o noua hotarare, ca urmare a modificarii incidenței la nivelul localitaților din județ. Astfel, incepand de luni, 2 noiembrie, se vor aplica restricții pentru diminuarea impactului riscului in localitațile Cugir, Santimbru…