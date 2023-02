Stiri pe aceeasi tema

- Opt echipe, un singur trofeu si un baschet-spectacol garantat - acestea sunt „ingredientele” pregatite iubitorilor sportului sub panou. Cele mai bune echipe de baschet masculin din tara vin la Constanta pentru a-si disputa primul trofeu al anului - Cupa Romaniei. Turneul Final 8 al Cupei Romaniei la…

- Sala Sporturilor "Simona Amanar" din Constanta va gazdui in perioada 11 15 februarie "Cupa Romaniei la Baschet Masculin".Potrivit unui comunicat al Primariei Constanta, pentru siguranta participantilor la eveniment, sambata, 11 februarie, luni, 13 februarie si miercuri, 15 februarie, in intervalul orar…

- Turneul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet, intrecerea masculina, se va disputa la Constanta, in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo;, in perioada 11 ndash; 15 februarie. Finala este programata miercuri, 15 februarie, de la ora 19.00. Printre cele opt echipe calificate se numara si CSM Constanta,…

- Desi a avut in fata un adversar accesibil si a avut si avantajul terenului propriu, HC Zalau a ratat accederea in turul 2 al Cupei Romaniei. Echipa pregatita de Gheorghe Tadici a cedat, duminica, cu scorul de 28 – 31 in fata formatiei Dacia Mioveni, intr-un meci desfasurat in Sala Sporturilor „Gheorghe…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun a fost eliminata din actuala editie a Cupei Romaniei, dupa ce a fost invinsa, cu scorul de 27-32 (11-13), de CSM Galati, intr-o partida disputata la Sala Sporturilor, contand pentru turul intai. In fata unei formatii din Liga Nationala, aflata insa pe ultimul loc…

- Turneul Final 8 este programat sa se dispute in perioada 11 15 februarie 2023. Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta gazduieste, in intervalul 28 30 decembrie a.c., meciurile ultimei grupe din Cupa Romaniei la baschet, faza intai, sectiunea masculina. Accesul spectatorilor la partide este…

- Echipa feminina de baschet CSM Constanta a ratat calificarea in turneul Final 8 al Cupei Romaniei, insa a lasat o frumoasa impresie dupa „dubla” cu Sepsi SIC Sfantu Gheorghe. Adversara de calibru, campioana Romaniei si detinatoarea en-titre a trofeului venea pe litoral cu avantajul consistent luat in…

- Echipele si sportivii de la CSM Constanta participa in noi meciuri si competitii la inceputul acestei luni. Baschet senioare Echipa feminina CSM Constanta are o dubla de foc in Cupa Romaniei. Fetele antrenate de Tatiana Gallova intalnesc detinatoarea Cupei Romaniei si campioana Romaniei, Sepsi SIC Sfantu…