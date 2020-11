Masuri de inchidere a pietelor in vederea limitarii raspandirii virusului

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Romania au luat masuri dure pentru a evita raspandirea coronavirusului in randul populației. Astfel, piețele, care funcționeaza in spații inchise vor fi inchise incepand de luni. De asemenea, targurile, piețele mixte și talciocurile sunt interzise, se arata in Hotararea 52 publicata…

Pe fondul evoluției numarului de imbolnaviri cu virusul Covid-19, peste 400 de forțe au acționat in cursul zilei de ieri, pe raza județului Cluj, in vederea verificarii gradului de respectare a...

La data de 12 octombrie a.c., sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, impreuna cu jandarmi din cadrul Gruparii Mobile Stefan Cicio Pop...

- Numarul cazurilor de coronavirus a fost relativ constant in ultima perioada, insa urmeaza saptamani mai grele, influențate de inceperea anului școlar și de organizarea alegerilor, a avertizat ministrul Sanatații, Nelu Tataru.

- Masura prin care persoanele venite din Romania sau Bulgaria au obligația sa stea 14 zile in izolare la domiciliu a fost prelungita pana la 7 septembrie. Decizia a fost luata de guvernul italian. Decretul a fost publicat pe 8 august in Gazeta Oficiala, potrivit digi24.ro. Italia considera Romania o tara…