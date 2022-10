Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta ca institutia pe care o conduce a pus in dezbatere publica un proiect de ordin care permite extragerea imediata a exemplarelor de urs brun care au atacat oameni. „Este de nepermis ca in cazul in care viata umana este pusa in pericol, in momentul in care s-a…

- Uniunea Europeana vine cu noi strategii anti-criza, pentru a face fata penuriei de gaze. UE planifica sa plafoneze pretul gazelor din Rusia si limiteze consumul la orele de varf. In total cinci masuri importante au fost anuntate la conferinta de presa a sefei Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen.…

- O operatie de prelevare de organe de la un barbat de 52 de ani a avut loc, joi, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Timisoara. Astfel, au fost prelevate cordul, ficatul, rinichii si corneea, care vor salva alte vieti, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Este dovedit științific ca un consum ridicat de sare marește tensiunea, ceea ce poate duce la probleme cardiovasculare. Un nou studiu a cuantificat aceasta relație, trimițand un mesaj limpede și fara echivoc pentru public.

- Sistemul de incalzire al Salii Polivalente de 5.000 de locuri de la Suceava va fi schimbat. In loc de gaz se vor introduce pompe de caldura tip sol-apa și panouri fotovoltaice. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a aratat deși proiectarea salii a intrat in linie dreapta se mai pot face aceste…

- In perioada aceasta, Administrația Bazinala de Apa Mureș prin Sistemul de Gospodarire a Apelor Mureș, realizeaza lucrari de intreținere indiguire a raului Tarnava Mare. Sunt intervenții ce nu s-au realizat de zeci de ani. Practic este vorba de imbunatațirea condițiilor de scurgere a apei in albia raului…

- Administrația Bazinala de Apa (ABA) Mureș prin Sistemul de Gospodarire a Apelor (SGA) Mureș, realizeaza lucrari de intreținere și indiguire a raului Tarnava Mare, a anunțat vineri, 12 august, Iulian Sirbu, primarul municipiului Sighișoara. "Sunt intervenții ce nu s-au realizat de zeci de ani. Practic,…

- De ani buni, mașinile de mare tonaj care circula pe Drumul Județean 691, de la intrarea in Dumbravița (sens giratoriu Kaufland) pana la limita județului Arad, distrug șoseaua. Cel mai afectat tronson de drum pare a fi cel care trece prin comuna Mașloc, iar, dupa cum relatam saptamana trecuta, DJ 691…