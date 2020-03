Stiri pe aceeasi tema

- Rusia isi va inchide total frontierele incepand de luni pentru a lupta contra raspandirii noului coronavirus, au anuntat sambata autoritatile ruse, citate de AFP, citata de news.ro.Potrivit unui decret guvernamental, Rusia "va inchide temporar traficul" la toate punctele de frontiera rutiera,…

- Olanda devine joi ultima tara din Uniunea Europeana care isi inchide granitele din cauza temerilor legate de pandemia de COVID-19, transmite dpa, citata de Agerpres. Incepand de joi, de la ora 17.00 GMT, timp de 30 de zile nu va mai fi permisa intrarea cetatenilor din state non-UE.Decizia…

- Toate scolile din Marea Britanie se vor inchide incepand de vineri dupa-amiaza, pe termen nedeterminat, pentru a ajuta la limitarea epidemiei de COVID-19, a anuntat miercuri ministrul educatiei, Gavin Williamson, transmit Reuters si dpa.'Dupa ce toate scolile isi vor inchide portile vineri…

- Pro Romania, partid condus de Victor Ponta, propune o modificare legislativa prin care romanii sa aiba o perioada de grație de 90 de zile pentru a-și plati ratele la credite. Din cauza faptului ca mulți cetațeni nu vor mai merge la munca, este posibil sa nu mai aiba fondurile necesare pentru a plati…

- CHIȘINAU, 4 mart – Sputnik. Guvernul a decis inchiderea tuturor școlilor și universitaților ca masura de urgența pentru stoparea raspandirii coronavirusului, relateaza Sputnik Italia. Masura, care va fi aplicata de maine, va ramane in vigoare cel puțin pana la jumatatea lunii martie și va…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a anuntat, joi, ca toate scolile din tara vor fi inchise pana in luna aprilie, din cauza epidemiei de coronavirus, potrivit The Japan Times. Premirul susține ca urmatoarele doua saptamani sunt critice in ceea ce priveste numarul de imbolnaviri, potrivit Mediafax.Premierul…

- Rusia a anunțat suspendarea legaturilor feroviare cu China, cu excepția rutelor Beijing-Moscova și Moscova-Beijing, incepand de pe 31 ianuarie, pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, relateaza site-ul agenției Tass.Citește și: Ce lovitura! Liftiera concediata de Violeta Alexandru…

- Rusia a luat o masura extrema, de teamacoronavirusului: grupurile organizate de turiști chinezi nu mai pot patrunde ințara, scrie The Moscow Times.Oficialitațile din China și-au sfatuit cetațenii sa “reconsidere” calatoriile in strainatate cata vreme coronavirusul face ravagii - s-a ajuns la 106 decese…