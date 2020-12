Stiri pe aceeasi tema

- Otopeni e in carantina de o luna, iar deplasaprile se fac pe baza declarațiilor pe propria raspundere sau a adeverințelor. In oraș, rata de infectare a crescut din nou și a trecut de 10 cazuri la mia de locuitori, deși carantina a fost impusa de aproximativ o luna. Echipaje mixte formate din polițiști…

- Otopeni e in carantina de o luna, iar deplasaprile se fac pe baza declarațiilor pe propria raspundere sau a adeverințelor. In oraș, rata de infectare a crescut din nou și a trecut de 10 cazuri la mia de locuitori, deși carantina a fost impusa de aproximativ o luna. Echipaje mixte formate din polițiști…

- Prefectura Ilfov a anunțat ca masura de carantinare se prelungește pentru o perioada de 14 zile in trei localitați din județ, informeaza Digi24.Locuitorii orașelor Popești Leordeni și Bragadiru, precum și cei din comuna Chiajna iși vor petrece sarbatorile in carantina. Pentru cele trei localitați, masura…

- Carantina a fost prelungita cu inca șapte zile, incepand de joi, de la ora 22:00, in comuna Berceni, din județul Ilfov, unde rata de infectare a ajuns la 7,66 cazuri la mia de locuitori. Propunerea privind...

- Prefectura județului Ilfov a anunțat ca, incepand de joi, 10 decembrie, ora 22.00, masura carantinei a fost prelungita cu 7 zile in cazul comunei Berceni. De asemenea, instituția a transmis ca masura va fi ridicata in comuna Clinceni.

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a semnat ordinele prin care este prelungita carantina in localitațile Berceni și Clinceni (plus satele aparținatoare), din județul Ilfov. Masura ar urma sa expire in seara zilei de 10 decembrie și sa nu mai fie prelungita, daca numarul infectarilor…

- Localitațile Chiajna și Bragadiru din județul Ilfov vor intra in carantina incepand de astazi, ora 22:00, dupa ce numarul cazurilor de Covid-19 a explodat. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, urmeaza sa semneze astazi ordinul de carantinare al celor doua localitați din…

- Carantina bate deja la porțile Capitalei! Incepand de aseara, localitațile Berceni și Clinceni, din județul Ilfov, au intrat in carantina pentru doua saptamani. Masura a fost luata dupa ce rata de incidența a depașit 10 cazuri la mia de locuitori.