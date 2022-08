Stiri pe aceeasi tema

- ”In contextul crizelor simultane cu care se confrunta Romania post-pandemica, respectiv liberalizarea pretului la energie, cresterea pretului carburantilor si criza generata de invazia Federatiei Ruse asupra Ucrainei, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a initiat un set de masuri pentru…

- Eduard Novak, ministrul Sportului, a fost prezent la victoria lui Sepsi cu Olipija Ljubljana, scor 3-1, din turul doi preliminar al Conference League. Novak a vorbit despre legea care cere ca 40% dintre sportivii de pe teren sa fie romani. Regula a fost introdusa in Monitorul Oficial, aceasta inca nu…

- Important, elevii nu vor mai putea fi exmatriculați, regula intra in vigoare din 1 septembrie 2022 și va fi cuprinsa in Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unitaților de Invațamant Preuniversitar (ROFUIP) , care urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial. Masura exmatricularii va fi posibila…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a finalizat etapa de semnare a contractelor de acordare a ajutorului de stat in cadrul Masurii 1 „Microgranturi in domeniul agroalimentar” din cadrul schemei de ajutor de stat, instituita prin Ordonanța de Urgența nr. 61 din 06 mai 2022 privind…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a finalizat etapa de semnare a contractelor de acordare a ajutorului de stat in cadrul Masurii 1 „Microgranturi in domeniul agroalimentar” din cadrul schemei de ajutor de stat, instituita prin Ordonanța de Urgența nr. 61 din 06 mai 2022 privind…

- Procedura FINALA de implementare a Start-Up Nation, trimisa la publicare. Cați bani se dau pentru inființarea unui loc de munca Ministerul Antreprenoriatului si Turismului a trimis spre publicare la Monitorul Oficial procedura finala de implementare a programului pentru stimularea infiintarii intreprinderilor…

- ”Executia bugetara a Ministerului Antreprenoriatului si Turismului (MAT), in primele 5 luni, a fost de 74,75%, procent raportat la totalul creditelor bugetare acordate institutiei pentru anul 2022, in valoare de 2.576.463.000 lei. Platile efectuate in aceasta perioada insumeaza 1.925.968.000 lei”, arata…

- Aplicantii masurii IMM Agri-Food - "Granturi pentru capital de lucru acordate entitatilor din domeniul agroalimentar", care au fost declarati neeligibili in urma pre-evaluarii automate, realizate de sistemul IMM Recover, vor primi, incepand de miercuri, notificari de respingere, pe platforma granturi.imm.gov.ro,…