Stiri pe aceeasi tema

- Societațile cu raspundere limitata (SRL) înființate pe parcursul anului 2020 NU vor avea acces la ajutoarele de stat de la Masura 1 - microgranturi de capital de lucru de 2.000 de euro, nici la sesiunea a doua de înscrieri, așteptata în octombrie 2021, conform unor clarificari transmise…

- Ediția a doua a Masurii 1 - microgranturi de câte 2.000 de euro pentru SRL, PFA și alți solicitanți, care ar urma sa se lanseze în octombrie, se diferențiaza de prima ediție, de anul trecut, prin lista extinsa de potențiali beneficiari și condiții. Citește mai departe și comenteaza…

- ​Ministerul Economiei anunța, luni, ca lanseaza o a doua ediție a Masurii 1, de ajutoare de stat de câte 2.000 de euro pentru firme, cu noi categorii de beneficiari eligibili fața de prima ediție. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Pentru bolnavii cu boli cronice, administrarea serului se face și in ambulatoriile de specialitate N. Dumitrescu Pentru a se da un implus campaniei de vaccinare, la nivel național, au fost incluse noi modalitați de administrare a serului anti Covid-19. Astfel, la solicitarea Ministerului Sanatații,…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri ordonanța care reglementeaza vaccinarea impotriva COVID-19 de catre medicii de familie la domiciliul persoanei, precum și activitatea de vaccinare in ambulatoriile de specialitate. Potrivit actului normativ, pentru activitatea de administrare a vaccinului impotriva…

- Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgența care reglementeaza vaccinarea impotriva COVID-19 de catre medicii de familie la domiciliul persoanei, precum si activitatea de vaccinare in ambulatoriile de specialitate. Potrivit actului normativ, pentru activitatea de administrare a vaccinului impotriva COVID-19…

- Medicii de familie care vaccineaza anti-Covid pacienți la domiciliu, ar putea primi cu 20 de lei in plus fața de tariful de 40 de lei pe care il primesc in momentul de fața daca administreaza vaccinul la cabinet. Guvernul a lansat in dezbatere publica un proiect de modificare a ordonanței de urgența…

- Se confirma și oficial informațiile publicate anterior de StartupCafe.ro , de la sursele noastre din Ministerul Economiei: joi seara a fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul 1146/2021 al Minstrului Economiei, care prevede suplimentarea bugetului Masurii 2 – granturi de capital de lucru acordate…