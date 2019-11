Măștile cosmetice din hârtie sunt „noile paie de plastic” Selfie-urile cu mastile cosmetice de hartie nu mai sunt la moda. Tendința de a posta pe Instagram fotografii cu aceste produse pe fața e in scadere, pe masura ce clientele doresc o rutina de beauty mai puțin incarcata. Acest tip de masti pentru tinerele care nu au chef sau timp sa stea cu o masca... Read More Post-ul Maștile cosmetice din hartie sunt „noile paie de plastic” apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Activista suedeza Greta Thunberg are o mulțime de fani – iar Leonardo DiCaprio este unul dintre ei. Celebrul actor a intalnit-o, vineri, la Los Angeles, pe tanara, care l-a lasat sa distribuie fotografii cu ei doi pe Instagram. „A fost o onoare sa petrec timp cu Greta”, a spus starul american. Actorul,…

- Un suporter al echipei Paris Saint-Germain a fost condamnat de tribunalul corectional din Toulouse pentru ca a intrat pe teren la un meci din Ligue 1 pentru a-si face selfie cu Kylian Mbappe, informeaza L’Equipe, potrivit news.ro.Citește și: Mare atenție! Șoferii pot ramane mult mai ușor fara…

- Postarile de pe Instagram care promoveaza ceaiuri pentru pierderea in greutate și procedure cosmetic vor fi in curand interzise, potrivit noilor politici adoptate de platforma de socializare. Instagram a anunțat miercuri ca va impune restricții privind postarile despre produse dietetice și chirurgie…

- Noile telefoane Apple, Iphone 11, Iphone PRO si Iphone PRO MAX, pot sa surprinda selfie-uri cu miscare lenta, cunoscute sub numele de "slofies", sunt mai ieftine decat de obicei și au cucerit deja intreg mapamondul cu cele trei camere de pe spate.

- Simona Halep s-a impus cu scorul de 6-3, 3-6, 6-2, iar in doi va juca impotriva americancei Taylor Townsend (23 de ani, 116 WTA). Simona Halep, ANUNT INGRIJORATOR dupa primul meci la US OPEN 2019. Ce se intampla cu fostul lider WTA La scurt timp dupa meci, Simona Halep a mers in Times…

- Liam Hemsworth a confirmat despartirea de Miley Cyrus. Deși l-a parasit pentru o femeie, actorul ii ureaza fostei sale sotii „sanatate si fericire“. Acesta a postat pe contul sau de Instagram o fotografie, insoțita de un mesaj prin care confirma despartirea de Miley Cyrus. „Miley si cu mine ne-am separat…