Măşti şi autografe Si asta fiindca sinuciderea trebuie sa te aduca mai aproape de credinta in sine si de Dumnezeu. „V-a trecut vreodata prin cap ca sinuciderea ar putea dezonora moartea?", se intreaba el. L-am intrebat zilele trecute la Polirom pe profesorul A, proaspatul cetatean de onoare al Iasilor, daca Socrate ar fi putut sa fie convins sa poarte masca. - Doar masca socratica, mi-a raspuns filozoful. - Dar Kant? - Kant avea un respect atat de mare fata de societate si fata de fiecare individ, incat ar fi purtat orice fel de masca daca i s-ar fi cerut. - Chiar si de gaze? - Chiar si de gaze, a raspuns profesorul.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca prietenia romano-franceza este puternica, iar parteneriatul strategic dintre Romania si Franta este solid si trebuie aprofundat in spiritul valorilor europene pe care cele doua tari le impartasesc. "Prietenia romano-franceza este puternica,…

- Spitalul Județean de Urgența Bistrița a fost nevoit sa ia masuri urgente pentru a securiza buletinele de analiza Real Time PCR. Asta dupa ce au aparut mai multe persoane care falsifica teste negative Covid și le vand celor care au de plecat in strainatate. In ultima perioada Poliția Romana a dat peste…

- Ministrul sanatații, Ioana Mihaila, a declarat, duminica, ca a discutat deja la nivelul Guvernului ca masca sa nu mai fie obligatorie in birourile in care toți angajații sunt vaccinați. O decizie va fi luata, insa, dupa o „confirmare” de la Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), in funcție…

- Putem sta la plaja fara masca, la mare, vara asta, anunța premierul. Acesta a anuntat joi, la Constanța, ca decizia este agreata de toate autoritațile și va fi oficializata de comitetele care vor stabili noile masuri valabile din prima zi de vara: „Cred ca pentru 1 iunie putem sa vorbim deja de eliminarea…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca renuntarea la purtarea mastii de protectie intr-un birou in cazul in care toate persoanele sunt vaccinate anti-COVID s-ar putea aplica de la 1 iunie, informeaza Agerpres. Premierul Florin Citu a declarat ca a propus comitetului interministerial renuntarea la purtarea…

- Premierul Florin Citu a facut declaratii de presa astazi, la Palatul Victoria.De la 1 iunie, restaurantele si hotelurile ar putea fi deschise la capacitate 100 doar pentru persoanele vaccinate, daca atingem 5 milioane de persoane imunizate. "Este clar ca putem vorbi de fara masca pe plaja, de exemplu,…

- Un personaj bizar a atras atentia internautilor, dupa ce premierul Florin Citu a publicat pe pagina personala de Facebook mai multe poze cu ocazia Zilei Nationale a Veteranilor de Razboi. Este vorba despre un barbat imbracat in uniforma militara, care avea o mustata aplicata peste masca de protectie.

- Americanii vaccinați impotriva Covid-19 nu mai trebuie sa poarte maști in aer liber, cu excepția cazului in care se afla in mulțime, au declarat oficialii din domeniul sanatații, marcand inca un pas catre o revenire treptata la normalitate in aceasta țara. Masura a fost anunțata in timp ce președintele…