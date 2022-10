Mason Greenwood (Manchester United) a fost încarcerat din nou Arestat in ianuarie anul trecut dupa ce a fost acuzat de viol si agresiune de catre o femeie, atacantul echipei Manchester United Mason Greenwood a fost din nou incarcerat sambata, suspectat ca nu a respectat conditiile controlului sau judiciar. „Politia din Greater Manchester are cunostinta de acuzatii referitoare la un tanar de 21 de ani care ar fi incalcat termenii controlului sau judiciar si o arestare a fost efectuata pe 15 octombrie", a declarat sambata un purtator de cuvant al politiei. In ianuarie, Greenwood a fost arestat dupa ce pe retelele de socializare au fost postate imagini si videoclipuri… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți cetațeni ai Federației Ruse s-au plans ca le-a fost interzisa intrarea pe teritoriul Republicii Moldova. Despre aceasta scrie vot-tak.tv . Astfel, potrivit informației, rușii urmau sa ajunga in Republica Moldova pe calea aeriana din Erevan, transmite Știri.md . Intr-un document eliberat…

- „In data de 04.10.202, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Moravita au oprit pentru control, pe sensul de intrare in tara, un automarfar cu semiremorca condus de un cetatean roman, in varsta de 44 de ani. Soferul transporta, conform documentelor prezentate, deseuri din…

- Trei minore au fugit de la centrul de plasament „Brandușa” din municipiul Hincești. Astfel, conform informațiilor, acestea au plecat in dimineața zilei de 28 august 2022 și pana in prezent nu se cunoaște locul aflarii lor, transmite Realitatea . „Poliția solicita ajutorul comunitații pentru a stabili…

- Politia cipriota a arestat o femeie ucraineana suspectata ca a amenintat cu un cutit un grup de rusi in momentul in care acestia sarbatoreau Ziua Drapelului national, au anuntat marti politia si presa locala, citate de Reuters.

- Politia suedeza a anuntat sambata ca suspectul arestat in urma atacului armat produs vineri dupa-amiaza intr-un centru comercial din Malmo este un adolescent in varsta de 15 ani, informeaza DPA si AFP. Un barbat de 31 de ani a fost ucis, iar o femeie a fost ranita in atac. ‘In prezent, totul indica…

- Poliția din Republica Ceha a transformat bolid Ferrari confiscat de la infractori intr-o mașina de patrulare capabila sa urmareasca vitezomani cu 320 km/h. Mașina, Ferrari 458 Italia din 2011 de culoare roșie, a fost adaptata culorilor și insemnelor poliției cehe, cu dungi reflectorizante galbene și…

- Un tanar din Gorj a sunat imediat la 112, dupa ce a vazut poza iubitei sale intr-un anunt al Politiei. Adolescenta de 14 ani nu i-a spus varsta in momentul in care cei doi s-au intalnit a precizat IPJ Gorj. Polițiștii au mai precizat ca aceasta nu a fost victima unei infracțiuni. Cei doi tineri s-au…