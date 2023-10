Senatul a adoptat, in calitate de prim for sesizat, un proiect de lege al USR prin care autovehiculele care apartin Politiei locale pot folosi dispozitivele de avertizare sonore si luminoase de culoare albastra. Totodata, plenul Senatului a adoptat initiativa de lege a PNL prin care Politia locala are atributii de constatare si aplicarea amenzilor pentru incalcarea normelor rutiere de catre conducatorii de trotinete electrice. Forul decizional pe ambele propuneri de lege este Camera Deputatilor.

Astfel, senatorii au adoptat, in plenul de marti, propunerea legislativa pentru modificarea…