Mașinile hibrid, „dinozaurii” UE? Se pare ca nu sunt bune pentru mediul inconjurator, potrivit unor experți, și ar putea fi eliminate treptat de producatorii auto in fața unor reguli europene mai dure. Planurile Uniunii Europene pentru vehiculele hibride plug-in (PHEV), care conțin o baterie electrica și un motor “clasic”, ar putea insemna ca tehnologia „de tranziție” are o durata […] The post Mașinile hibrid, „dinozaurii” UE? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

