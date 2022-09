Stiri pe aceeasi tema

- Asa cum a fost aprobat printr o hotarare de consiliu local al comunei Tuzla, in localitate vor fi amplasate mai multe statii de reincarcare. Valoarea maxima a proiectului, conform proiectului de hotarare este de 246.135 lei fara TVA la care se adauga TVA in valoare de 46.765,65 lei. Conform notei de…

- In municipiul Galați au fost montate in urma cu cateva luni statii de incarcare pentru masinile electrice pe toate arterele modernizate din oras, insa acestea nu funcționeaza pentru ca nu au fost activate. Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, a declarat, la Pro Lider FM, ca muncitorii care au montat…

- Trecerea la masini electrice nu este privita cu entuziasm de politistii din Marea Britanie. In anumite misiuni, ei se plang de autonomia autospecialelor 100- electrice si infrastructura de incarcare deficitara ii impiedica sa-si faca treaba. Ca si in alte tari, si in Marea Britanie politia a inceput…

- Mașinile electrice se disting, printre altele, de celelalte autovehicule și prin numarul de inmatriculare. S-a decis ca acestea sa fie de culoare verde. Astfel de numere au aparut și la Bistrița: Tot mai multa lume opteaza pentru mașinile electrice. Statul chiar a incurajat in acest an achiziția de…

- Primul numar de inmatriculare verde a fost eliberat, luni, a anunța Ministerul Afacerilor Interne, aceste numere fiind dedicate mașinilor nepoluante. Incepand de astazi, cele 17.000 de vehicule electrice inmatriculate in Romania pot beneficia de numere de culoare verde, iar preschimbarea se va realizat…

- Incepand de luni, 27 iunie, la nivel national, serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor vor elibera ,,numere verzi”, pentru autovehiculele cu ZERO emisii de CO2, a anuntat Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

- ”Noi nu am decis deocamdata cand anume”, a raspuns el marti, intrebat despre o eventuala ridicare a unor taxe impuse importurilor de catre predecesorul sau Donald Trump foarte multor produse chinezesti. Locatarul Casei Albe, care se confrunta cu o inflatie care-i demoralizeaza pe americani, este supus…