Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Ford Motor au urcat semnificativ in ultimele luni, ajungand la un nivel care nu mai fusese inregistrat de cand era la conducere Alan Mulally, numit deseori salvatorul companiei, transmite Bloomberg. Ultimul impuls pentru acest raliu a fost reprezentat de rezultatele trimestriale…

- Intr-un alt oraș din Romania, in urma creșterii numarului persoanelor infectate cu virusul din China, s-ua impus restricții dure. Craiova a intrat, incepand de luni, patru octombrie, in carantina totala. Astfel, nevaccinații nu pot ieși din case dupa ora 20:00 nici in timpul saptamanii.

- ​Luna trecuta piața europeana a mașinilor noi a scazut cu 18%, arata datele JATO, însa cel mai vândut model auto a fost Dacia Sandero, pe locul 4 a fost Duster, iar pe 10, modelul Ford Puma fabricat la Craiova. În premiera, cota de piața cumulata a mașinilor electrice și hibride plug-in…

- Mașinile electrice ar trebui sa domine șoselele din Europa pana in 2030. Este sarcina trasata de Uniunea Europeana statelor membre și pe care Romania cu greu o poate indeplini. Deși statisticile arata ca de la an la an numarul mașinilor eco de la noi crește, infrastructura ramane o mare problema. Avem…

- Primarul Cristian Gentea a depus o coroana de flori la statuia Marelui Dobrin. Azi ar fi fost ziua celui supranumit Gascanul sau Prințu din Trivale, cel mai valoros fotbalist roman al tuturor timpurilor. Nicolae Dobrin s-a nascut la Pitești pe 26 august 1947 și s-a stins pe 26 octombrie 2007, tot la…

- Producatorul de vehicule electrice pentru transport public Solaris Bus & Coach a anuntat finalizarea livrarii tuturor celor 16 autobuze electrice in Craiova si a celor trei troleibuze in Medias, in baza a doua contracte semnate in 2020 cu cele doua municipalitati. Peste 200 de vehicule ecologice…

- Se preconizeaza ca vanzarile de vehicule electrice vor crește brusc, de la 3 milioane in 2020 la 66 de milioane in 2040, potrivit Scenariului de tranziție economica al Bloomberg. La nivel global, vehiculele electrice vor reprezenta mai mult de doua treimi din vanzari. Europa și China conduc tranziția.…

- Delegatia Statelor Unite ale Americii s-a clasat pe primul loc in clasamentul final pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce China a fost lider in cea mai mare parte a timpului, iar Romania a incheiat pe locul 46.