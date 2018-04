Masini de familie cautate de romani la inceput de an

Stiri pe aceeasi tema

- Toti constructorii auto vor implementa in versiunile standard ale tuturor modelelor actualizate din gama un dispozitiv care va permite apelarea automata a serviciilor de urgența in cazul producerii unui accident, pentru ca salvarea sa ...

- Presedintele Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC), Radu Ganescu, a atras miercuri atentia ca in Romania peste 600 de comunitati nu beneficiaza de medicina de familie. „Avem zone unde nu sunt medici specialisti. Avem multi pacienti care inca nu au acces la anumite…

- Ca antreprenor am trait toate experiențele pe care aceasta alegere ți le aduce, de la provocari și eșecuri, la împliniri și reușite. Am crescut o companie de facility management services de la 1 la aproape 600 de angajați între 2003 și 2015 și am repornit, de 2 ani, pe același drum cu…

- Potrivit unui comunicat de presa, de miercuri al Politiei de Frontiera, lucratorii de la Naidas, judetul Caras- Severin, au depistat, o familie de cetateni irakieni, formata din doi adulti si doi copii, care a incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia. "In urma verificarilor preliminare…

- Galeria de arta „METOPA” a gazduit joi seara vernisajul unei noi expoziții personale semnata Augustin Lucici. Evenimentul, organizat cu doar cateva zile inainte de implinirea, de catre cunoscutul artist, a varstei de 62 de ani, a adunat laolalta zeci de invitați, oameni de cutura, directori de instituții,…

- Pentru combaterea infractionalitatii la nivel global, Politia Romana colaboreaza cu organismele de aplicare a legii din celelalte state si este conectata la canalele de cooperare politieneasca. Astfel, zeci de mii de persoane, autoturisme sau documente care figurau urmarite internațional au fost gasite,…

- Ania Caill reprezinta Romania la Jocurile Olimpice de Iarna pentru a doua oara la rand, desi, cu numai patru luni inainte de startul competitiei din Coreea de Sud, schioarea a ramas fara sustinerea...

- Numarul autoturismelor second hand inmatriculate in Romania, in prima luna din 2018, a fost de 39.261 de unitati, de peste patru ori mai mare decat in perioada similara din 2017, cand erau inregistrate doar 7.708 de unitati, reiese din statistica Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…