Masini cu probleme tehnice, vitezomani, soferi bauti, pietoni neatenti… constatarile rutieristilor buzoieni, in numai 24 de ore! Val de permise de conducere retinute si zeci de amenzi date!

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o singura zi din saptamana ce tocmai s-a incheiat, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, au aplicat 191 de sanctiuni contraventionale si au retinut 40 de permise de conducere ca urmare a abaterilor…

- Politistii rutieri au retinut, in doar trei zile, peste 2.200 de permise de conducere, cele mai multe fiind pentru depasirea vitezei regulamentare. Potrivit unui comunicat transmis, marti, de IGPR, in perioada 2 - 4 iulie, politistii au desfasurat, la nivel national, sub coordonarea Directie Rutiere,…

- In zilele de 15 si 16 iunie , polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj impreuna cu reprezentanti ai Registrului Auto Roman Bucuresti si Dolj, au desfașurat acțiuni pentru verificarea starii tehnice a autovehiculelor. Astfel, pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat…

- In perioada 21 – 23 mai, politistii buzoieni, in cadrul activitatilor de combatere a indisciplinei in trafic, au aplicat 451 de sanctiuni contraventionale si au retinut 60 de permise de conducere. „Politistii au acționat in week-end pentru prevenirea si combaterea vitezei excesive, aparatele radar amplasate…

- Viteza excesiva, in atentia politistilor rutieri constanteni. Politistii rutieri au retinut 38 de permise de conducere, dintre care 21 pentru depasirea limitei de viteza legala cu peste 50 km h.In perioada 14 16 mai a.c., politistii formatiunilor rutiere din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean…

- In perioda 29 aprilie – 3 mai a.c., politistii rutieri au actionat pe raza intregului judet pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, reducerea riscului rutier pe drumurile nationale, drumurile judetene si in localitati, precum si in vederea combaterii…

- Avalanșa de dosare penale in aceste zile, pentru șoferii bauți, depistați in trafic. Politistii din Alba au verificat drumurile din județ in perioada Paștelui ortodox și a sarbatorii de 1 Mai. Mulți șoferi s-au urcat la volan, in ciuda faptului ca au consumat alcool. Au fost retinute 17 permise de…

- Politistii rutieri au aplicat 274 de amenzi si au retinut 30 de permise de conducere, in numai 24 de ore, in cadrul operatiunii ‘Speed Marathon’, informeaza, joi, Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, operatiunea ‘Speed Marathon’ este parte componenta a actiunii ‘Speed”…