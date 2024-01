Maşină răsturnată în zona viaductului Bahna O mașina s-a rasturnat duminica pe DN 6, in zona viaductului Bahna. „Doua echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Orșova au intervenit, cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD, la accident rutier produs pe DN 6, zona viaductului Bahna. Un autoturism s-a rasturnat, parasind partea carosabila. La locul evenimentului, o victima, conștienta și cooperanta, a fost evaluata medical de catre echipajul SMURD. A refuzat transportul la spital. Pompierii au asigurat și masurile de aparare impotriva incendiilor la autoturismul implicat in accident”, potrivit ISU Mehedinți. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

