Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de protestatari au aruncat cu pietre asupra microbuzului care îl transporta pe președintele argentinian Alberto Fernandez, sâmbata, într-o regiune din sudul țarii, devastata de incendii, potrivit presei locale, relateaza AFP.În timp ce parasea un centru comunal din orașul…

- Cateva zeci de protestatari au lovit si au aruncat pietre asupra microbuzului care il transporta pe presedintele argentinian, Alberto Fernandez, sambata, intr-o regiune din sudul tarii devastata de incendii, potrivit presei locale.

- Mai multi manifestanti au atacat cu pietre, sambata, microbuzul in care se afla presedintele argentinian Alberto Fernandez, in sudul Argentinei, regiune devastata de incendii, relateaza AFP.

- Cateva zeci de protestatari au lovit si au aruncat pietre asupra microbuzului care il transporta pe presedintele argentinian, Alberto Fernandez, sambata intr-o regiune din sudul tarii devastata de incendii, potrivit presei locale. In timp ce parasea un centru administrativ din orasul Lago…

- Ministerul argentinian al Sanatatii a publicat luni o lista cu 70 de persoane care au primit preferential vaccinul impotriva COVID-19, a carei dezvaluire a declansat scandalul "vaccinurilor pentru VIP", noteaza AFP. Citește și: Noroc bun! Ultimul strigat de disperare al unui muribund/OPINIEPe…

- O mașina a Poliției a fost atacata azi (31 ianuarie) dupa-amiaza cu pietre și bate, in cartierul de rrom din Ponorata, comuna maramureana Coroieni. O patrula a Poliției a intervenit in urma unui apel 112 in care o mama reclama ca tatal i-a luat copilul și o amenința. „Dupa ce polițiștii au intervenit…

- Muncitorul ranit vopsea o trecere de pietoni in zona giratoriului suspendat din comuna prahoveana Blejoi cand a fost lovit de un sofer neatent. Barbatul se pare ca este in stare grava, potrivit Biroului de Presa al Politei Prahova.

- Ce a facut Raed Arafat in scandalul anului cu Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a povestit ce a facut șeful ISU dupa ce presa a scris despre FCSB ca ar trebui sa intre in carantina la venirea din cantonamentul din Turcia. Gigi Becali acuza presa ca ii pune in cap lumea fotbalului. Ce a facut […]…