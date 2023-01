Stiri pe aceeasi tema

- Preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 35,1%, in luna noiembrie 2022, comparativ cu luna noiembrie 2021, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa…

- In Ucraina, ca urmare a atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice, unele case au ramas fara caldura și electricitate.In aceasta situație, ucrainenii cauta soluții de izolare a apartamentelor in fața valului de frig.Agenția de Stat pentru Eficiența Energetica de la Kiev a…

- Preturile petrolului au incheiat tranzactiile de joi in declin cu aproximativ 2%, deoarece traderii au fost ingrijorati de perspectivele cererii de combustibil din cauza cresterii dolarului si a majorarilor de dobanzii ale bancilor centrale la nivel global, transmite Reuters.Dupa ce au crescut…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Portul Constanța, Aeroportul București și CFR sunt doar cateva dintre companiile care au decis sa boicoteze firmele austriece, in contextul in care Austria s-a opus aderarii Romaniei la Spațiul Schengen.Ministrul Transporturilor,…

- Aproximativ 2.500 de foci moarte au esuat la malul Marii Caspice in republica autonoma Daghestan din Federatia Rusa, informeaza dpa.Autoritatile ruse au declarat duminica ca au fost descoperite pana la 2.500 de cadavre in mai multe locuri si in apropiere de Makhachkala, capitala de coasta…

- Un roman s-a prezentat la Registrul Auto Roman (RAR) cu o adevarata bijuterie pe trei roți: un „scuter cu cabina” produs in 1953 in Germania.„La sediul R.A.R. din Calea Griviței am avut placuta surpriza sa intalnim o legenda „micro” a autovehiculelor pe trei roți, un Messerschmitt KR175. Este…

- Furnizorii nu gasesc in piata energie cu livrare anul viitor si astfel nu le pot transmite clientilor lor cat va costa energia, a declarat, joi, Volker Raffel, directorul general al E.ON Romania."Nu gasim energie in piata pentru anul viitor si nu putem sa le spunem clientilor nostri ce pret…

- Liderii coalitiei de guvernare ar fi decis ca Romania sa revina la piata reglementata de energie electrica de la 1 ianuarie 2023, iar o decizie finala ar urma sa fie luata luni, 24 octombrie.De asemenea, preturile ar urma sa fie fixe pentru cel putin un an, potrivit unor surse politice citate…