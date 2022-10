Mașină de poliție parcată în fața Inspectoratului, prădată de hoți Polițiștii fac cercetari pentru a identifica o persoana care a furat din mașina Poliției, care era parcata in fața sediului Inspectoratului de Poliție al județului Sibiu. Din interior au disparut un suport de telefon mobil, o vesta, telecomanda rampei de acces și doua lanterne. Furtul s-a produs in noaptea de 26 spre 27 septembrie, iar […] Articolul Mașina de poliție parcata in fața Inspectoratului, pradata de hoți a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Culmea ironiei! Polițiștii sibieni fac cercetari pentru a identifica o persoana care a furat din mașina Poliției, care era parcata in fața sediului Inspectoratului de Poliție al județului Sibiu. Din interior au disparut un suport de telefon mobil, o vesta, telecomanda rampei de acces și doua lanterne.Furtul…

- Polițiștii sibieni fac cercetari pentru a identifica o persoana care a furat din mașina Poliției, care era parcata in fața sediului Inspectoratului de Poliție al județului Sibiu. Din interior au disparut un suport de telefon mobil, o vesta, telecomanda ra

- Doi elevi de la o scoala din municipiul Botosani au fost recompensati de politisti, dupa ce au predat Politiei un portofel care continea banii si documentele persoanei care l-a pierdut, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, potrivit…

- Intr-o singura zi, in numai cateva ore, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic și au retinut 20 de permise de conducere ca urmare a abaterilor rutiere constatate. Ieri, politistii rutieri din cadrul Politiei…

- Eveniment Teleormaneni sub influența alcoolului la volan, prinși de polițiști iulie 25, 2022 10:03 In 48 de ore, in urma activitaților preventive desfașurate, pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 47 sancțiuni contravenționale in valoare de peste 22785 lei, au reținut 10 permise de conducere…

- In perioada 6 iunie – 3 iulie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au documentat activitatea infracționala a 4 barbați banuiți de comiterea unei infracțiuni de furt, fapta savarșita la data de 6 iunie 2022. In fapt, la data de…

- Politistii teleormaneni s-au autosesizat si au intocmit dosar penal dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu trei fete cu varste intre 13 si 16 ani care se bateau intr-un parc din localitatea Orbeasca, informeaza, marti, IPJ Teleorman, potrivit Agerpres."Urmare a aparitiei in spatiul public a…