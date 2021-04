Mașină cu cinci pasageri intrată într-un gard în Hădăreni Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) „Horea" al județului Mureș au fost solicitați sa intervina miercuri, 14 aprilie, la un accident rutier care s-a petrecut in localitatea Hadareni. In coliziune a fost implicat un autoturism cu cinci pasageri. „Un autoturism a intrat intr-un gard. Intervin pompierii militari de la Punctul de … Post-ul Mașina cu cinci... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

