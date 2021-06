Stiri pe aceeasi tema

- Prietenii nu se uita niciodata, iar lucrul acesta il dovedește un fost membru al galeriei ISCT, in perioada in care Dorin Roșu era fundașul de "fier" al echipei din Campia Turzii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Inspectorii de specialitate in gospodarirea apelor au facut sute de controale la exploatarile de agregate miniere, in urma carora au rezultat 3 plangeri penale in județul Cluj. Una dintre aceste... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Intr-o lume in care incalzirea globala iși face simțite efectele și cand traficul urban devine tot mai aglomerat in orașul nostru, va indemnam ca vinerea, in ultima zi lucratoare a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un barbat din Campia Turzii, care deține o locuința de vara la Moldovenești, a fost batut de un vecin datorita unui gard. Aceasta s-a prezentat la IML Cluj pentru a-și scoate certificat... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- DSP Cluj raporteaza o scadere a cazurilor COVID in tot județul. Doar cateva localitați din mediul rural mai au parte de restricții de circulație. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Spitalul Municipal “Dr. Cornel Igna” CampiaTurzii, cu sediul in Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33, jud Cluj, e-mail Aceasta adresa de email este protejata contra spambots.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Deputatul USR PLUS Cluj, Radu Molnar, a gazduit primele audiențe cu cetațenii, la biroul parlamentar de la Campia Turzii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- De ieri pana azi, la nivelul județului Cluj numarul cazurilor active de persoane cu COVID-19 a crescut cu 13.95%, adica un plus de 355 de persoane. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!