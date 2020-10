Stiri pe aceeasi tema

- Decizia a fost luata in urma evaluarii facute de Directia de Sanatate Publica Iasi asupra nivelului raspandirii infectiei cu virusul SARS-CoV2 in judet, precum si a gradului de pregatire a sistemului sanitar iesean pentru a face fata situatiei actuale. „In urma analizarii posibilelor variante de masuri…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud a adoptat o hotarare prin care se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție in mai multe spații publice deschise din Bistrița-Nasaud, a anunțat prefectul Stelian Dolha. ”Se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Bacau a decis ca, incepand de miercuri, 5 august, sa fie obligatorie purtarea mastii de protectie in piete si targuri, in statii, precum si in parcarea Aeroporului George Enescu si in orice zona aglomerata unde nu se poate respecta masura distantarii fizice.

- Prefectura Hunedoara anunța ca purtarea mastii de protectie a devenit obligatorie, de sambata dupa-amiaza, in spatii publice deschise de pe intreg teritoriul judetului, in conditiile in care autoritatile au constatat o tendinta crescatoare a ratei de infectare cu noul coronavirus. Decizia a fost luata…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis, a decis ca de sambata, ora 19.00, devine obligatorie purtarea mastii de protectie in spatiile publice deschise este obligatorie, cu exceptia Pietei Victoria si a centrului istoric din Timisoara, potrivit news.ro.„Se instituie obligativitatea…

- Obligația de a purta masca de protecție in aer liber se extinde. Giurgiu devine al unsprezecelea județ in care aceasta devine obligatorie in spațiile publice deschise. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Giurgiu a adoptat, vineri, o hotarare privind obligativitatea purtarii mastii de…

- Joi, 30.07.2020, in Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat in ședința extraordinara, a fost instituita obligativitatea purtarii maștii de protecție (astfel incat sa acopere nasul și gura) pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in spațiile publice deschise,…

- De maine, portul mastii devine obligatoriu si in spatiile deschise din municipiul si judetul Iasi. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis cu putin timp in urma asupra acestei masuri de preventie, desi Iasul nu inregistreaza salturi mari in ceea ce priveste cazurile noi zilnice de imbolnavire…