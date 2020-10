Masca de protecție va fi obligatorie și în spații deschise în județul Argeș Comitetul Județean pentru Situații de Urgența din Argeș a decis ca purtarea maștii de protecție va fi obligatorie in toate spațiile publice incepand cu ziua de miercuri, 14 octombrie 2020. „Conform hotararii CJSU nr 47/12.10.2020, obligativitatea nu se aplica copiilor cu varsta de pana la 5 ani. Hotararea a fost votata, in unanimitate, de catre membrii CJSU, pentru a reduce riscul de transmitere al noului coronavirus”, se arata intr-un comunicat al Institutiei Prefectului Arges. Cei care nu vor respecta masura de protectie individuala risca amenzi cuprinse intre 500 si 2.500 de lei. Institutia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

