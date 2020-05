Masca de protectie reutilizabila premiata de Comisia Europeana, disponibila si in Romania

Mastile de protectie au devenit indispensabile in toata lumea, in ultimele luni, dupa ce numeroase studii au aratat ca folosirea lor scade riscul de infectare cu noul coronavirus, cu pana la 80%. Mai mult, unii oameni de stiinta sustin ca purtarea mastilor de catre majoritatea populatiei unei tari, poate opri evolutia epidemiei pe plan local.



In acest context, producatorul bulgar Platex a creat o masca reutilizabila, testata in laborator special pentru eficienta de filtrare a unor virusi similari cu SARS-CoV-2 si a obtinut un procent de 90%. Aceasta initiativa a fost prezentata la Hackathonul…