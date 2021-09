Masca de protecție ar putea fi reintrodusă în zonele aglomerate și în jurul școlilor din Brașov ,,In aceasta saptamana voi propune Comitetului Județean pentru Situații de Urgența actualizarea zonelor cu potențial de aglomerare din localitațile județului, declarate ca atare de comitetele locale pentru situații de urgența, zone in care purtarea maștii de protecție este obligatorie și, de asemenea, reinstituirea obligativitații purtarii maștii de protecție pe o raza de 100 de metri in jurul perimetrului exterior al unitaților de invațamant, dat fiind ca incepe școala”, a declarat prefectul Brașovului.In plus, oficialul a precizat ca nu doreste luarea unor masuri restrictive.„Ce va pot asigura… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Brasovului, Mihai Catalin Vasii, a anuntat, luni, ca purtarea obligatorie a mastii de protectie va fi reintrodusa in zonele cu potential de aglomerare din localitati si pe o raza de 100 de metri in jurul scolilor. „In aceasta saptamana, voi propune Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- Sedinta Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta in care se va discuta despre o posibila introducere a obligativitatii purtarii mastii de protectie pe o raza de 50 sau 100 de metri in jurul scolilor va avea loc miercuri, a anuntat luni prefectul Capitalei, Alin Stoica. El…

- Masura ar putea intra in vigoare din 13 septembrie, cand elevii se intorc la școala pentru noul an școlar, in format fizic, a spus prefectul Capitalei, Alin Stoica, duminica, 5 septembrie, la Antena 3. „Am avut discuții pentru introducerea obligativitații maștii pe o raza de 50 de metri in jurul școlilor.…

- Pe masura ce se discuta despre situația cazurilor noi de infectare cu noul coronavirus confirmate in ultima perioada in București și in țara, despre un val 4 al pandemiei de COVID-19, dar și despre campania de vaccinare impotriva COVID-19 la nivel național, secretarul de stat aflat la conducerea Departamentului…

- Judecatoarea Adina Daria Lupea, de la Curtea de Apel Cluj, susține ca masca de protecție sanitara nu va mai fi obligatorie in sala sa de judecata. „Anunt! Din septembrie in sala mea de judecata masca nu mai e obligatorie! Voi face anuntul la fiecare sedinta de judecata pe care o voi prezida.Cat am condus…

- Daca Romania nu continua vaccinarea anti-COVID, varianta delta a coronavirusului poate deveni un pericol, a atras atentia secretarul de stat Raed Arafat, duminica, la Antena 3. "Daca nu continuam vaccinarea anti-COVID, e un pericol varianta Delta (tulpina indiana - n.r.). Nu ar trebui…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis relaxarea masurilor, incepand de vineri, in conformitate cu Hotararea de Guvern pentru prelungirea starii de alerta. In Capitala, masca de protectie ramane obligatorie la 50 de metri in jurul unitatilor de invatamant. CMBSU…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, miercuri, ca, potrivit datelor existente, vaccinarea protejeaza si reduce riscul unei forme grave de COVID-19, inclusiv in cazul tulpinii indiene a SARS-CoV-2, anunța Agerpres. "Pana acum, din ce date avem, vaccinurile…