Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 12 civili, printre care sase copii, au fost ucisi sambata in Siria in cursul unor raiduri aeriene intreprinse in provincia Idlib de regimul de la Damasc sau de aliatul sau rus, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP, potrivit Agerpres.Un armistitiu…

- Cel putin 12 civili, printre care sase copii, au fost ucisi sambata in Siria in cursul unor raiduri aeriene intreprinse in provincia Idlib de regimul de la Damasc sau de aliatul sau rus, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), scrie Agerpres dupa o relatare AFP.

- 47 de copii nu au apucat sa se mai bucure de viata, dupa Revolutie. Cea mai mica victima a fost din Bucuresti. Implinise o luna exact in 23 decembrie 1989. Materialul video, pe TVR Parintii lui Vladimir au incercat sa-l salveze, dar era sa fie si ei impuscati, in casa scarii. S-au baricadat in apartamentul…

- Cel putin 15 oameni au fost ucisi, dintre care majoritatea copii, intr-un atac cu masina-capcana care a avut loc sambata in orasul sirian de frontiera Tal Abyad, care se afla sub controlul fortelor turce, informeaza dpa, potrivit Agerpres.Explozia, care a avut loc in exteriorul unei benzinarii,…

- O mama de 30 de ani și cei doi copii ai sai, de 7 și 14 ani, au fost loviți de o mașina, joi seara, pe DN 7C (Transfagarasan), in localitatea Cartisoara din Sibiu. Șoferul era baut și nu avea permis auto, potrivit sibiu100.ro. Mai mult, acesta a mai fost depistat in trafic, in urma cu trei saptamani,…

- Pentagonul a dezvaluit miercuri mai multe detalii despre operatiunea de la sfarsitul saptamanii trecute in care a murit liderul gruparii jihadiste Stat Islamic Abu Bakr al-Baghdadi, inclusiv o inregistrare video declasificata in care se poate vedea intrarea trupelor speciale americane in incinta…

- In lume, de-a lungul timpului, au fost barbati care au batut recordul la facut copii. Au fost atat de fertili incat au ajuns sa aiba si cate 200 de progenituri, unii conceputi la varste venerabile. Majoritatea sunt din tarile africane sau din lumea araba.

- O femeie in varsta de 48 de ani, mama a doi copii, a fost gasita spanzurata in podul blocului in care locuia, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Femeia...