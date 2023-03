Cel putin trei copii si trei adulti au fost ucisi luni, de catre o tanara, care a deschis focul intr-o scoala primara din Nashville, in Tennessee, in sudul Statelor Unite, dupa care a fost ucisa prin impuscare de fortele de ordine, anunta politia, relateaza AFP. Inarmata cu cel putin doua pusti semiautomate si un pistol, atacatoarea a intrat in sediul unei scoli crestine private - denunita "The Covenant School" -, pe o usa secundara si a tras numeroase focuri de arma in timp ce inainta in cladire, a anuntat intr-o conferinta de presa un purtator de cuvant al Politiei din Nashville, Don Aaron.…