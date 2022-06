Masacrul de la Paris, 130 de oameni omorâți, sentința dată astăzi Un tribunal francez a pronuntat miercuri verdicte de vinovatie pentru toti cei 20 de barbati judecati pentru uciderea a 130 de persoane in 2015, in urma unui atac armat coordonat cu focuri de arma si bombe comis de islamisti in Paris. Sala de spectacole Bataclan, sase baruri si restaurante au fost tinta unor atacuri care au durat ore intregi in capitala franceza si care au zguduit Franta si au lasat urme adanci in psihicul tarii, relateaza Reuters. Principalul suspect, Salah Abdeslam, a fost gasit vinovat de acuzatiile de terorism si crima, a declarat judecatorul Jean-Louis Peries. El… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

