Stiri pe aceeasi tema

- Un individ înarmat a deschis focul în apropierea complexului Molson Coors din orașul american Milwaukee. „Mai multe” persoane au fost ucise, inclusiv atacatorul, a anunțat primarul orașului, informeaza CNN, citat de Mediafax.Primarul din Milwaukee, Tom Barrett, a vorbit…

- Anul 2019 a adus o presiune mai intensa a politicului asupra Consiliului Concurentei, dar si o agresivitate din partea mediului de afaceri, iar totul a culminat cu o multinationala, care a amenintat public institutia, ceea ce a facut si in privat, la mine in birou, a declarat, marti, presedintele autoritatii…

- Presedintele Consiliului Concurentei Bogdan Chiritoiu acuza presiuni politice asupra institutiei in cursul anului trecut, dar si din partea mediului de afaceri, sustintand ca o multinationala a amenintat public institutia, dupa ce acelasi lucru i-l spusese in privat, la el in birou.

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, sustine ca anul 2019 a adus o presiune mai intensa a politicului asupra institutiei, dar agresivitatea a venit si din partea mediului de afaceri, el acuzand ca a primit amenintari, atat public, cat si in propriul birou, de la o multinationala.

- Anul 2019 a adus o presiune mai intensa a politicului asupra Consiliului Concurentei, dar si o agresivitate din partea mediului de afaceri, iar totul a culminat cu o multinationala, care a amenintat public institutia, ceea ce a facut si in privat, la mine in birou, a declarat, marti, presedintele autoritatii…

- Anul 2019 a adus o presiune mai intensa a politicului asupra Consiliului Concurentei, dar si o agresivitate din partea mediului de afaceri, iar totul a culminat cu o multinationala, care a amenintat public...

- Unul dintre eurodeputații care vor negocia Cadrul Financiar Multianual 2021 – 2027 al Uniunii Europene este europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan. Vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European, Siegfried Mureșan este responsabil de coordonarea in interiorul grupului a domeniilor buget,…