Timp de 40 de zile inainte de sarbatori, crestinii respecta Postul Craciunului, care se incheie in seara de Craciun. Taierea porcului in ziua de Ignat (la 20 decembrie) este un moment important ce anticipeaza Craciunul. Incepand cu aceasta zi, pregatirea mancarurilor capata dimensiunile unui ritual stravechi: carnatii, chisca, toba, raciturile, sarmalele, caltabosul si nelipsitul cozonac vor trona pe masa de Craciun, fiind la loc de cinste alaturi de vinul rosu pretuit de toata lumea. Savoarea gustului de sarbatoare Mancarurile traditionale sunt cele mai importante in preajma sarbatorilor de…