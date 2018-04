MASA DE PAŞTE. Sfaturile nutriţionistului Lygia Alexandrescu pentru festinul tradiţional pascal "Este aprilie si marea sarbatoare a Pastelui este din nou motivul sa fim impreuna cu cei dragi. Asadar, aceasta perioada este speciala, mai ales prin incarcatura ei emotionala, religioasa, insa si din punct de vedere alimentar, bucataria romaneasca ofera o serie de preparate traditionale, care se gasesc pe masa noastra in aceste zile. Bucuria acestor zile este mare si la noi, la romani, acest lucru inseamna: mese multe si copioase, portii mari si gazde care nu se pot refuza. In general, dupa Sarbatori, 'castigul' ponderal este de 1-3 kg. Preparatele traditionale sunt foarte diverse ca si compozitie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care sunt nascute sub semnul cifrei 5 sunt in general extrem de imprevizibile. Așadar, ziua de duminica poate fi una plina de rasturnari de situație. Aceasta este principala caracteristica negativa a cifrei 5 de care e bine sa ținem cont. E indicat ca intr-o astfel de zi, mai ales…

- Intr-o lume dependenta de tehnologie devine extrem de important sa poti beneficia de echipamente upgradate in timp real la cele mai noi inovatii din domeniu. Aceasta a reprezentat si deviza Sky Group in cei 14 ani de cand suntem pe piata romaneasca. Pentru a oferi partenerilor nostri produse competitive…

- Sarbatorile Pascale de anul acesta vin cu scumpiri in ce privește carnea de miel, cel puțin așa spun crescatorii, care susțin ca fatarile au inceput, in cele mai multe cazuri, in ianuarie, iar mieii sunt micuți, astfel oferta este limitata și nu va mai fi loc de negocieri. Anul acesta, Paștele Catolic…

- Sezonul cel mai activ din punct de vedere al evenimentelor de genul nuntilor se organizeaza din timp. Ultimii ani au dictat anumite tedinte din acest punct de vedere intrucat s-a ajuns sa existe un reper strict despre ce inseamna planificarea unei nunti. Spre exemplu, fotografii cei mai solicitati sunt…

- Inspectorii Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba incep zilele urmatoare o serie de controale tematice premergatoare Sarbatorilor Pascale, in vederea protejarii sanatații populației. Acțiunile de control urmaresc respectarea condițiilor igienico-sanitare privind comercializarea produselor alimentare…

- Februarie este o luna buna din punct de vedere astrologic, iar pentru 3 zodii, perioada ce urmeaza va fi una favorabila, atat din punct de vedere financiar, cat și pe plan sentimental, scrie avantaje.ro.Taur Taurii vor avea parte de succes pe toate planurile in luna februarie. Cei…

- La conferința de presa susținuta astazi la stadionul Nicolae Dobrin de catre staff-ul tehnic al FC Argeș, antrenorul principal Emil Sandoi a facut, printre altele, o scurta trecere in revista a situației echipei alb-violete in prima parte a campionatului. Emil Sandoi: ”Le mulțumesc tuturor antrenorilor…

- Nevoia de relaționare este una dintre nevoile esențiale ale omului. Suntem construiți in așa fel incat avem nevoie unii de alții pentru a supraviețui. Așadar, relațiile - de prietenie, de familie și de cuplu - sunt deosebit de importante, avand o influența considerabila asupra mai…