Masă caldă pentru 428 preşcolari maramureşeni Guvernul a aprobat continuarea programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 150 de unitati de invatamant preuniversitar de stat din tara. Urgenta adoptarii a rezultat din faptul ca un numar insemnat de prescolari si elevi vulnerabili se afla in situatie de abandon scolar, descurajati de un cadru legal neadaptat nevoilor reale ale acestora. Astfel, un numarde 428 de prescolari din Maramures vor beneficia, cu titlu gratuit, in semestrul I al anului scolar 2021-2022, in perioada desfasurarii cursurilor, de un suport alimentar constand intr-un pachet sau o… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol si foto: informatia-zilei.ro

