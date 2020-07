Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump este „complet incapabil” sa conduca Statele Unite, a declarat Mary Trump, nepoata lui, intr-un interviu pentru ABC News. Cartea scrisa de Mary Trump, in care descrie famialia și atmosfera in care a crescut președintele american, este deja un best seller.

- Institutul Johns Hopkins a inregistrat marti peste 60.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus in SUA, un nou record pe o perioada de 24 de ore, informeaza AFP citata de Agerpres . Bilantul epidemiei din Statele Unite a ajuns astfel la aproape trei milioane de cazuri. In acelasi interval, in SUA…

- Presedintele Donald Trump a retras oficial Statele Unite ale Americii din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), pe care o acuza ca a gestionat gresit pandemia de coronavirus, a anuntat marti un senator american, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Patru barbati au fost inculpati penal dupa ce au incercat sa scoata de pe soclu o statuie a fostului presedinte Andrew Jackson situata in fata Casei Albe, in cadrul unor manifestatii antirasiste care zguduie Statele Unite, au anuntat autoritatile, relateaza AFP, potrivit news.ro.Presedintele…

- Autoritatea de Reglementare a Traficului Aerian (CAAC) a transmis intr-un comunicat de presa ca toate companiile vor putea asigura un zbor pe saptamana din și spre China, in contextul in care Washingtonul amenința sa suspende zborurile companiilor chineze. Pasagerii vor trebuie totuși sa fie…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a încercat sa justifice, miercuri, transferul sau pentru scurt timp într-un buncar, în contextul protestelor care aveau loc în fata Casei Albe, afirmând ca a fost „mai mult o inspectare” a spatiului de securitate.„Am…

- Presedintele Donald Trump a anuntat vineri, in cadrul unei conferinte de presa desfasurata la Casa Alba, ca Statele Unite vor incepe procesul de revocare a tratamentului preferential de care beneficiaza Hong Kong-ul, informeaza AFP si Reuters. "Vom actiona pentru a revoca tratamentul preferential pentru…

- Presedintele Donald Trump a declarat joi ca daca un al doilea val al epidemiei noului coronavirus va afecta din nou Statele Unite nu va mai incerca sa inchida din nou tara, informeaza dpa preluat de agerpres.Vezi și: CTP, ieșire furtunoasa: 'Autoritațile se fac vinovate de zadarnicirea combaterii…