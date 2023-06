Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat luni ca nu exclude varianta ca Ministerul Transporturilor sa revina PNL, el afirmand ca in scurt timp, chiar maine sau poimaine, este posibil sa se finalizeze negocierile. Depinde foarte mult si de prezenta UDMR in viitorul guvern, a mentionat Stroe,…

- Asociația Aeroporturilor din Romania (A.A.R.) in parteneriat cu Aeroportul Internațional "Transilvania" Targu Mureș organizeaza, in perioada 15-16 iunie, la complexul hotelier Ensana Health Spa Sovata, Conferința și Adunarea Generala a A.A.R, ediția 2023. "Evenimentul, aflat la cea de-a 31-a ediție,…

- Deputatul UDMR Szabo Odon a afirmat, referindu-se la greva profesorilor, ca nu a picat foarte bine faptul ca ministrul de Interne, Lucian Bode, a iesit cu anuntul ca s-a inteles cu sindicatele polițiștilor si maresc de la 1 iunie salariile. A picat ca nuca in perete, a spus el. Szabo Odon a declarat…

- Directorul Liceului I. L Caragiale, Andreia Bodea, a declarat miercuri despre exmatricularea prevazuta in amendamentele din Parlament la legile educatiei ca daca va exista in lege, este o masura extrema, care afecteaza si etic si moral si psihologic un elev, iar daca in spatele acestei sanctiuni extreme…

- Alfred Simonis, liderul deputatilor PSD, a declarat marti in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, ca PSD vrea sa pastreze Ministerul Transporturilor dupa rotativa, el precizand ca e pacat sa schimbi ministri acolo unde lucruri merg bine, iar doi ministri, Sorin Grindeanu si Marcel Bolos…

- Fostul judecator CCR Augustin Zegrean a declarat miercuri, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, ca nu a fost prag pentru abuzul in serviciu nici pana acum si lucrurile au functionat, iar CCR nu poate sa spuna nici sa puna prag nici sa nu puna prag, el aratand ca nu stie de ce au…

- Liderul PMP Eugen Tomac a declarat, luni, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News ca in opinia sa nu vom avea alegeri anticipate in Romania, oricat de mult si-ar dori PSD si a precizat ca un candidat de stanga la prezidentiale, si daca merge singur in aceasta batalie electorala, va pierde,…

- Liderul PMP Eugen Tomac a declarat ca, anul acesta nu vom intra in Schengen. Mai mult, europarlamentarul susține ca Austria a jucat o cu toata alta carte in relatia cu Romania, atunci cand a blocat accesul in spatiul Schengen si nu e vorba nici de migranti. ”Cunosc foarte bine acest dosar si pot spune…