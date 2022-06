Stiri pe aceeasi tema

- Dodo se pregatește de botezul fiului ei, iar cantareața a anunțat la Antena Stars ca va fi un eveniment mare pentru micuțul Patrick. Cantareața are toata susținerea noului iubit, cel care o face fericita dupa ce tatal copilului a decis sa iasa din viața ei. Tot el o și ajuta financiar pentru ca totul…

- Sorina, fosta partenera de scena a lui Nicolae Guța, este in stare grava la spital, iar Tzanca Uraganu a fost cel care a postat pe rețelele de socializare faptul ca aceasta are nevoie de ajutor și ca se zbate intre viața și moarte. Fosta cantareața de manele a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stras…

- Prima dimineața din weekend a inceput intr-un mod tragic pentru mai multe familii. Un autotren și o autoutilitara au fost implicate intr-o coliziune frontala pe DN 2 Adjud – Bacau, in zona localitații Racaciuni, Bacau. Impactul atat de violent incat doua persoane au incetat din viața pe loc, iar alte…

- Ambulanța noua pentru transportul bebelușilor in stare grava, operaționala la ISU Timiș. Autospeciala face parte dintr-un lot de 12, care au intrat in dotarea IGSU, și vine sa o inlocuiasca pe cea data in folosința pompierilor in urma cu 12 ani. Ambulanța de neonatologie a raspuns pana acum la sute…

- UPDATE: Primele date arata ca un autoturism marca Volkswagen a lovit din spate remorca unui TIR. Viteza a facut ca mașina sa intre pur și simplu sub camionul de mare tonaj. Șoferul, un galațean de 36 de ani, a murit pe loc, in timp ce soția sa, in varsta de 29 de ani, a raspuns …

- Yoav Stern, afacerist si fost sot al prezentatoarei TV Oana Cuzino, a murit miercuri, 27 aprilie, la spital. In urma cu mai bine de o saptamana a fost transportat in stare grava, dupa ce suferise un accident. Politia a deschis o ancheta.

- O fetita in varsta de un an si cinci luni a fost preluata, miercuri, in stare grava de echipaje ale Serviciului de Ambulanta SAJ Vaslui.Cadrele medicale iau in calcul o posibila intoxicatie cu un gaz toxic provenit de la o soba defecta, conform Agerpres.roPotrivit purtatorului de cuvant al SAJ Vaslui,…

- Conform informațiilor presei locale, la circul Budapest, chiar in timpul spectacolului, o acrobata, in varsta de 25 ani, de cetațenie maghiara, a cazut de la aproximativ doi metri inalțime.Imediat dupa cazatura, victima a ramas inconștienta pentru cateva seci de secunde, dupa care și-a revenit. Imediat…