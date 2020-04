Sandro Rosell (56 de ani), fost președinte al clubului FC Barcelona, a vorbit despre timpul petrecut in inchisoarare, la un an dupa ce a fost eliberat. Omul de afaceri a stat doi ani in inchisoare și a fost achitat de judecatorii spanioli intr-un proces in care era acuzat de spalare de bani și crima organizata.