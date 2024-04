Echipa spaniola FC Barcelona a invins miercuri seara, in deplasare, scor 3-2, gruparea franceza PSG, in mansa tur a sferturilor de finala din Liga Campionilor. In al doilea meci al serii, echipa spaniola Atletico Madrid a dispus de formatia germana Borussia Dortmund, scor 2-1, informeaza news.ro.