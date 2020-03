Stiri pe aceeasi tema

- in Lombardia, o regiunea extrem de populata a Italiei, unde se afla și capitala financiara a țarii, Milano, s-au inregistrat 1.218 decese. Dintre care 252 au fost inregistrate de sambata și pana duminica, fiind cel mai mare bilanț pana in prezent. In total, in Italia s-au inregistrat 368 de…

- Pentru a ridica moralul oamenilor, televiziunea din Italia a luat decizia de a transmite, sambata, finala Cupei Mondiale 2006 la fotbal, caștigata de Squadra Azzurra.Astfel, milioane de italieni, care sunt blocați in propriile locuințe din cauza pandemiei de coronavirus, au putut urmari partida in urma…

- Jurnalistul Dan Boanța se afla in Italia și a explicat, in direct la Realitatea PLUS despre situația din acest moment:"E o urgenta nationala, asa a spus premierul Italiei. In aceasta dimineata toata presa spicuieste din discursul pe care prim ministrul l-a avut. In acest moment sunt peste 5000 de contaminati.…

- Orașul care ne-a dat cuvântul „carantina” acum aproape 600 de ani se confrunta iarași cu o epidemie. Pe 23 februarie autoritațile din Veneția au anulat ultimele zile de carnaval, care aduna cohorte de turiști în orașul din laguna, celebru pentru aglomerația sa. Coronavirusul…

- Blue Air a implementat o serie de masuri suplimentare de preventie, in contextul alertei referitoare la raspandirea coronavirusului si al instalarii situatiei de carantina in mai multe localitati din Italia, si ofera gratuit serviciul de modificare a datei de calatorie pentru toate zborurile programate…

- Temerile privind o pandemie cu coronavirus au șters cel putin 400 mld. euro din capitalizarea bursiera europeana. Și bursa de la București a trecut pe rosu Pietele bursiere europene au suferit luni cel mai semnificativ declin de la mijlocul lui 2016, pe fondul extinderii numarului de persoane infectate…

- O a treia persoana infectata cu noul coronavirus a murit, a anunțat Giulio Gallera, consilierul regional din Lombardia, potrivit Sky News, potrivit Mediafax.Consilierul regional din Lombardia le-a spus reporterilor ca victima este o femeie in varsta din orașul Crema, la est de Milano, care…