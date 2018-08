Stiri pe aceeasi tema

- O turista britanica a fost salvata la 10 ore dupa ce a cazut in Marea Adriatica, de pe un vas de croaziera, la aproape 100 de kilometri de țarmul Croației. Ea a fost gasita de garzile de coasta, la aproximativ un kilometru de locul in care cazuse peste bord. Kay Longstaff, in varsta de 46 de ani, a…

- Tatiana Stepa a cantat folk timp de 27 de ani. Ca sa supraviețuiasca, a lucrat in mina in Valea Jiului. Și-a crescut singura copilul și și-a ingrijit parintii, grav bolnavi, cu o daruire de sfanta. Deși grav bolnava, a cantat pe scena, la Vama Veche, cu o saptamana inainte de a muri. …

- Un soldat australian care a sapat o pestera de zapada pentru a supraviețui condițiilor de ingheț timp de o saptamana pe un munte din Noua Zeelanda, a fost salvat vineri. Auto...

- O turista din Ungaria a fost grav ranita, marti, fiind inconstienta, dupa ce a cazut pe o poteca in apropiere de Lacul Balea, in Muntii Fagaras. Salvamontistii din Balea s-au deplasat pentru a-i acorda primul ajutor si a fost solicitat un elicopter SMURD pentru a o transporta la spital.

- Un barbat a ramas incarcerat in masina, joi dupa-amiaza, dupa ce un copac a cazut peste autoturism, in municipiul Barlad, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Purtatorul de cuvant al institutiei, Petru Iftene, a declarat ca la fata locului s-a deplasat un…

- Kim Jong-un. Coreea de Nord este una dintre cele mai inchise țari din lume, din cauza regimului comunist condus in prezent de dictatorul Kim Jong-un. Cu toate acestea, luxul și opulența lui Kim Jong-un au devenit subiect de dezbateri intense, dupa ce un jurnalist rus a reușit sa realizeze mai multe…