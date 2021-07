Stiri pe aceeasi tema

- Vaduva lui Jovenel Moise, care a fost asasinat miercuri seara, a declarat ca sotul ei a fost "ciuruit" de mercenarii care au patruns in casa lor, relateaza BBC. Martine Moise a declarat ca atacul s-a intamplat atat de repede, incat sotul ei, Jovenel, nu a putut "spune niciun cuvant". Presedintele…

- Martine Moise, vaduva președintelui asasinat din Haiti, Jovenel Moise, a facut primele declarații, de pe patul de spital, dupa atacul din noaptea de marți spre miercuri, noteaza BBC. Martine Moise spune ca totul s-a petrecut atat de repede, incat soțul ei n-a apucat sa spuna nici macar un cuvant, dupa…

- Asasinii presedintelui haitian Jovenel Moise, care a fost ucis miercuri, erau mercenari “profesionisti” care s-au dat drept agenti americani si este posibil sa fi parasit deja tara. Aceasta a declarat ambasadorul haitian in SUA, potrivit AFP.Autorii asasinatului s-au prezentat la resedinta presedintelui…

- Patru persoane suspectate ca l-au asasinat pe presedintele haitian Jovenel Moise au fost ucise intr-o confruntare cu fortele de securitate, a anuntat politia, iar doua au fost arestate, relateaza BBC. Politia inca se conrunta cu unii suspecti ramasi in capitala Port-au-Prince. „Vor fi ucisi sau capturati”,…

- Presedintele haitian Jovenel Moise a fost asasinat de un comando armat in noaptea de marti spre miercuri in propria locuinta, iar ucigasii "suspectati" au fost arestati de politie la sfarsitul zilei de miercuri, a anuntat pe Twitter secretarul de stat pentru comunicare, Frantz Exantus, care a spus…

- Prima Doamna din Haiti, care a supravietuit atacului armat in care presedintele Jovenel Moise a fost ucis, se afla in stare critica si se fac eforturi pentru ca ea sa fie transportata la Miami, in statul american Florida, pentru tratament, a declarat miercuri ambasadorul haitian in SUA, relateaza…

- Presedintele haitian Jovenel Moise a fost asasinat in noaptea de marti spre miercuri de barbati inarmati care au luat cu asalt resedinta acestuia, in cartierul Pelerin din capitala Port-au-Prince, a informat premierul interimar Claude Joseph, transmit agentiile de presa internationale, informeaza…

- Presedintele Haiti, Jovenel Moise, a fost asasinat in noaptea de marti spre miercuri de barbati inarmati care au luat cu asalt resedinta acestuia, in cartierul Pelerin din Puerto Principe, a informat premierul Claude Joseph, potrivit www.dw.com . #URGENT | Le president Jovenel Moise blesse mortellement…