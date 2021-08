Stiri pe aceeasi tema

- Un permis de conducere fals a fost descoperit de politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca – judetul Botosani intr-un autocar care efectua o cursa spre Anglia, se arata intr-un comunicat de presa transmis, vineri, de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Scandalul dintre cele doua grupuri de tineri a izbucnit dupa ce un barbat a incercat sa-l convinga pe unul dintre clienți sa-i vanda pe o suma derizorie un lanț de aur. Cei doi s-au luat la cearta, iar totul a degenerat intr-o bataie crunta.In cele din urma, agresorii au fugit de la locul faptei și…

- Politistii de frontiera din Botosani au capturat 7.500 de pachete de tigari in urma unei actiuni desfasurate pe raza localitatii Oroftiana, la frontiera cu Ucraina, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Botosani, Minodora Racnea, potrivit…

- Operațiunea „trambulina de partid” a insemnat practic propulsarea unor persoane agreate 100% de partid, fara recomandari profesionale notabile, pe funcții de conducere in instituții publice. In cazul de fața, trambulina pentru politruci au fost cabinetele parlamentarilor.

- Mai mulți barbați s-au batut cu scaune și sticle la o terasa din Piața Victoriei din Timișoara. Martorii, dintre care unii cu copii, s-au indepartat imediat. Poliția a identificat trei dintre indivizi și continua cercetarile. Scandalul a avut loc in jurul orei 23:00, in Piața Victoriei din Timișoara.…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Procurorii Serviciului teritorial Suceava al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au emis 11 ordonante de retinere pe numele politistilor de la Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani acuzati de fapte de coruptie, au declarat, pentru…

- In urma ploilor torențiale pompierii suceveni acționeaza in momentul de fața, cu autocamioane și motopompe pentru evacuarea apei dintr-o curte, in orașul Frasin, și o alta curte, in localiatea Molid. POZE loc. Frasin – ora 14:00 POZE loc. Molid – ora 14:00 De asemenea, a fost decolmatat podețul afectat…