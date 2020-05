Stiri pe aceeasi tema

- Medicamentul experimental antiviral remdesivir a dovedit un efect ''clar'' in tratamentul noului coronavirus in cadrul unui studiu clinic, a anuntat miercuri dr. Anthony Fauci, epidemiolog si consilier al presedintelui Donald Trump, relateaza AFP. ''Datele arata ca remdesivir are un efect clar, semnificativ…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, nu are nicio intentie de a-l demite pe medicul Anthony Fauci, expertul celulei de criza privind coronavirusul de la Casa Alba, a afirmat luni executivul american, noteaza AFP, potrivit Agerpres."Speculatiile din media sunt ridicole, presedintele Trump…

- Noul coronavirus isi va face probabil aparitia din nou in toamna, dar atunci va fi o situatie complet diferita fata de epidemia de acum, a estimat dr. Anthony Fauci, directorul Institutului national de alergii si boli infectioase al SUA, citat miercuri de dpa, noteaza Agerpres. Fauci, care a facut…

- Este probabil ca maladia infectioasa COVID-19 sa revina in lunile urmatoare sub forma unor cicluri sezoniere, a prevenit miercuri un expert american, care a subliniat nevoia urgenta de a descoperi un vaccin si tratamente eficiente, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Anthony Fauci, directorul Institutului…

- Anuntul vine la aproape doua luni de la semnalarea primului caz de Covid-19 pe teritoriul american. In spitalele de pe peste Ocean este stare de urgenta pe fondul epuizarii rapide a rerurselor necesare combaterii temutului virus aparut in China. In plus, raspandirea epidemiei nu incetineste,…