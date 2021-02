Mărțișor de la Finanțe. Două emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populației Dobanzile anuale pentru titlurile in lei sunt de 2,85% pentru scadența de 1 an, 3,10% pentru scadența de 3 ani și de 1,55% pentru titlurile de stat in euro cu o scadența de 5 ani. TEZAUR In perioada 01-29 martie 2021, persoanele fizice rezidente pot subscrie pentru titluri de stat TEZAUR prin intermediul unitaților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitațile poștale ale C.N. Poșta Romana S.A.. Dobanzile anuale oferite sunt: 2,85% pentru scadența de 1 an, 3,10% pentru scadența de 3 ani și 3,25% pentru scadența de 5 ani. Titlurile de stat sunt emise in forma dematerializata, au valoare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

