Martis – Superhero Prin maniera sa autentica, Martis și-a caștigat publicul inca din prima clipa, fapt ce a determinat mulțimea sa cante alaturi de el piesele, chiar de la inceputul carierei sale. Cu ani de experiența muzicala in spate, Martis debuteaza in prezent ca artist solo, prezentandu-ne atat latura sa de compozitor, cat și pe cea de interpret. Piesa “Superhero” este scrisa și dedicata supereroilor din viața reala. De la casieri la poștași, de la curieri la asistenți medicali, fiecare dintre aceștia mențin sistemul in stare de funcționare, indiferent de culoare, religie sau gen. Pareri? Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

