Martin Kallen (UEFA): Costurile EURO 2020 sunt de 680 de milioane de euro, iar veniturile de peste 2 miliarde

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta impreuna cu Martin Kallen, CEO al UEFA Events, ca isi doreste ca Romania sa candideze pentru organizarea Campionatului European Under-21 din anul 2023. "Pentru noi EURO 2020 este doar inceputul,…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, ieri, ca a fost mandatat de Comitetul Executiv sa negocieze cu Mirel Radoi preluarea postului de selectioner. Radoi il va inlocui pe Cosmin Contra, al carui contract s-a incheiat dupa ce Romania a ratat calificarea la Euro-2020 din preliminarii. Comisia…

- Romania a fost umilita in Spania, 0-5, vineri, la Madrid, in ultimul joc din preliminariile Campionatului European de fotbal 2020. In urma acestui eșec rușinos, selecționerul Cosmin Contra a anunțat ca demisioneaza din post. Astfel, oficialii Federației Romane de Fotbal trebuie sa ia rapid o decizie…

- Romania a pierdut, vineri seara, pe Arena Naționala, 0-2 cu Suedia și și-a anulat orice șansa de calificare directa la turneul final al Campionatului European de fotbal 2020. Dupa acest eșec cu naționala nordica, președintele Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a confirmat ca va lua in discuție…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a incheiat primele noua luni ale acestui an cu un profit net de 74 milioane lei, in scadere cu 25% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor remise vineri Bursei de Valori Bucuresti. Veniturile totale…

- Partida dintre Romania și Suedia, din preliminariile Campionatului European din 2020, se va disputa cu casa inchisa. Site-ul Federației Romane de Fotbal a emis un comunicat prin intermediul caruia a anunțat ca toate cele 50.

- Grupul BMW a anuntat o crestere de 11,5% al profitului net in al treilea trimestru, fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 1,546 miliarde euro, pe fondul avansului livrarilor, relateaza News.ro.Citește și: Romania este codașa Europei in privința digitalizarii administrației publice…

- UEFA a anuntat ca va planta 600.000 de copaci in cele 12 tari care vor gazdui meciurile Campionatului European de fotbal din anul 2020, printre care si Romania, in cadrul angajamentului forului continental de a compensa emisiile de carbon generate de calatoriile din timpul turneului final largit…