Stiri pe aceeasi tema

- Agențiile turistice au pus deja in vanzare pachetele de Paște, 1 Mai și vara 2020, rezervarile efectuate in ianuarie și inceputul lunii februarie avand discounturi de 20-30%, potrivit președintelui Federației Asociațiilor de Promovare Turistica din Romania (FAPT), Corina Martin."Tichetele…

- Agențiile turistice au pus deja in vanzare pachetele de Paște, 1 Mai și vara 2020, rezervarile efectuate in ianuarie și inceputul lunii februarie avand discounturi de 20-30%, potrivit președintelui Federației Asociațiilor de Promovare Turistica din Romania (FAPT), Corina Martin. „Tichetele de vacanța…

- Federatia Asociatiilor de Promovare a Turismului (FAPT) sustine ca propunerea de majorare a voucherelor de vacanta a fost primita in mod pozitiv de Guvern. Majorarea voucherelor de vacanta pentru romanii care aleg sa le foloseasca in extrasezon, de la 1.450 de lei la 2.080, o solicitare din partea reprezentantilor…

- Majorarea voucherelor de vacanta pentru romanii care aleg sa le foloseasca in extrasezon, de la 1.450 de lei la 2.080, o solicitare din partea reprezentantilor industriei de ospitalitate din Romania, a fost primita in mod pozitiv de Guvern, a declarat, joi, la Poiana Brasov, presedintele Federatiei…

- Temperaturile vor fi peste normalul acestei perioade, cele mai ridicate valori fiind așteptate pe litoral, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), care, insa, anunța ploi in toate regiunile. Prognoza meteo in țaraCerul va fi mai mult noros și sunt așteptate ploi slabe in aproape toata…

- Unirea de la 1 Decembrie 1918 reprezinta Ziua Nationala a Romaniei, celebrata anual ca zi nationala din 1990. Sarbatoarea aniverseaza Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia si unirea provinciilor Basarabia, Bucovina ,Transilvania, Banat, Crisana, Maramures si Satmar cu Regatul Romaniei.Cu prilejul…

- VREMEA. Prognoza meteo pentru joi, 28 noiembrie 2019. Vremea va fi calda pentru sfarsitul lunii noiembrie. Cerul va avea innorari si va ploua indeosebi spre seara si noaptea, in Banat, Crisana, Maramures, Oltenia, Transilvania, cea mai mare parte a Munteniei si local in Dobrogea si in Moldova. In vestul…

- Ultima zi a lunii noiembrie si prima zi din decembrie este prilej de sarbatoare pentru bihoreni. Pe de o parte, este sarbatoarea Sfantului Andrei – ocrotitorul romanilor si 1 Decembrie – ziua nationala a Romaniei. Pe de alta parte, este Festivalul „D’ale porcului”, editia a VI-a, care se…